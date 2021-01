Devise lautet "abwarten" Harte Zeiten für Jugendarbeit in Wildberg

Mit dem neuerlichen Lockdown muss nun alles online geschehen, der Jugendtreff ist geschlossen, und auch persönliche Einzelgespräche sind nur nach Vereinbarung möglich. Montags bis donnerstags gibt es dafür nun zwei Stunden täglich ein Angebot. Was genau André Wehrstein und Jule Klatt mit den Jungen und Mädchen unternehmen, ist ganz unterschiedlich. Die beiden richten sich ganz nach den Vorlieben und Wünschen der Jungen und Mädchen und holen auch regelmäßig Feedback ein.

Wer mitmachen möchte, bekommt von den Stadtjugendpflegern einen Link zugeschickt. In einem Videochat wird dann gebastelt, gekocht oder auch einfach nur geredet. "Wir greifen auf, was gerade interessant sein könnte", erklärt Wehrstein. "Das muss sich ein bisschen entwickeln." Ziel sei, die Interessen der Teilnehmer abzubilden.

Kontakt zu Jugendlichen zu halten ist schwierig

Im Moment laute die Devise: abwarten. Die Öffnungen und Schließungen hätten zu großer Verwirrung geführt, darum stand der Fahrplan für den Jugendtreff bereits vor der Verschärfung der Maßnahmen fest. Wie zu Beginn des Jahres, arbeiten Wehrstein und Klatt nun von Woche zu Woche und warten ab, wann und was sich ändert.

Unter diesen Bedingungen den Kontakt zu den Jugendlichen zu halten, sei schwierig, berichtet André Wehrstein. In jüngster Zeit sei der Jugendtreff Wildberg zwar wieder gut angelaufen und habe sich vieler Besucher erfreut. Doch die Bindung sei noch nicht so eng, so dass die Grundlage nun komplett wegfalle. Allerdings wissen alle Kinder und Jugendlichen: Sie können sich jederzeit bei den beiden Stadtjugendpflegern melden.

"Das lässt sichnur zwischenmenschlichwahrnehmen"

Eine Schwierigkeit sei aber, dass sich vieles nur auf persönlicher, zwischenmenschlicher Ebene ergebe. Das lasse sich online nicht abbilden. Auch sei die Hemmschwelle größer, aktiv auf jemanden zuzugehen, als jemanden einfach mal bei einem Besuch im Jugendtreff anzusprechen, wenn man ohnehin da ist.

Auch anders herum bemerken die Fachleute über reine Onlineangebote nicht so gut, ob jemand vielleicht Redebedarf hat. André Wehrstein weiß: "Das lässt sich nur zwischenmenschlich wahrnehmen und auffangen."