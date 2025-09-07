Deutschrap-Größen begeistern: So lief das „Heroes“-Festival auf dem Freiburger Messegelände

Das „Heroes“-Festival lockte am Wochenende Zehntausende Musikfans auf das Freiburger Messegelände.
19.38 Uhr – die Blicke Tausender Hip-Hop-Fans richten sich am Freitagabend gespannt auf die Hauptbühne des „Heroes“-Festival Freiburg. Die meisten von ihnen sind junge Leute, augenscheinlich Mitte 20, und schon seit rund fünf Stunden auf dem Messegelände am feiern. Hinter ihnen liegen knapp zehn Konzerte aufstrebender Musiker wie Babyjoy, Levin Liam oder Soho Bani. Müde scheint von den Besuchern jedoch niemand zu sein. Kein Wunder: Laut Zeitplan soll in zwei Minuten mit „Ufo361“ nämlich der erste von drei Deutschrap-Größen des ersten Festival-Tages zu hören sein. Dementsprechend groß ist die Vorfreude – aber auch die Erwartungshaltung. Immerhin ist der Berliner Erfolgsrapper unter anderem für seine eindrucksvollen Liveshows bekannt.