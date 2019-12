Deutschrap dominiert Spotify-Charts: Welche Songs streamt die Region?

Ein klarer Trend in der Statistik: Die Genres Hip-Hop und Rap haben die Spotify-Hörer in der Region dieses Jahr eher überzeugt. Klarer Anführer dieses Trends ist Capital Bra, der als meistgestreamter Künstler in allen Orten auf Platz eins ist. Außer in Sulz - dort reicht es nur für Platz fünf.