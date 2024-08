Deutschlandtour in Rottweil: Radsportler mit enormer Geschwindigkeit

Deutschlandtour in Rottweil

1 Das Peloton passiert Göllsdorf und rast Richtung Altstadt. Foto: Bernd Müller

Großes Ereignis für Radsportfans in der Region: Die dritte Etappe der Deutschland-Tour hat am Samstag das Rottweiler Stadtgebiet gestreift. Etliche Zuschauer standen bei hochsommerlichen Temperaturen an den Straßen und warteten auf die Profisportler.









Link kopiert



Das international besetzte Teilnehmerfeld startete am dritten Tag in Schwäbisch Gmünd. Das Etappenziel war Villingen. Die Rennstrecke betrug 211 Kilometer. Auf Rottweiler Gemarkung waren die Radsportler in Feckenhausen, Göllsdorf, Rottweil-Altstadt und Bühlingen unterwegs.