So flitzen die Radler durch den Kreis Calw

2 Viele Zuschauer standen am Sonntag beim Ziel der Bergwertung in Holzbronn und feuerten die Fahrer an. Foto: Biermayer

Die Deutschlandtour ist zu Gast im Landkreis Calw. Ein Spektakel für Zuschauer – und natürlich auch für die Fahrer. Damit die knapp 120 Athleten aber auch reibungslos durchs Kreisgebiet fahren können, braucht es ehrenamtliche Helfer. Denn ohne die geht nichts.















Calw-Holzbronn - Es ist Sonntag, 13 Uhr, 20 Grad, leicht bewölkt. Wolf-Dieter Großmann steht an der Einmündung der Kreisstraße, die aus dem Nagoldtal vorbei an Holzbronn zur B296 führt, unweit des Industriegebietes Lindenrain. In einer guten Stunde sollen hier die Radfahrer der Deutschlandtour vorbeikommen, nachdem sie die 4,7 Kilometer lange und knapp 250 Höhenmeter überwindende Bergwertung der zweiten Kategorie gemeistert haben.

Großmanns Aufgabe ist weniger anstrengend, aber nicht weniger wichtig. Denn die ehrenamtlichen Helfer – insgesamt sind es bei der Deutschlandtour 2100, im Kreis Calw 160 – sorgen mit den Straßensperren für einen reibungslosen Ablauf des Rennens. Sie rekrutieren sich aus Vereinen, Feuerwehren oder städtischen Bediensteten.

Helfer sperren natürlich nicht allein

Großmann gehört zu einer Gruppe des Tennisclubs Bad-Teinach-Zavelstein. Er fahre selbst gern Fahrrad in der Freizeit, erklärt er. Und auch die Tour de France verfolge er am Fernseher. Deshalb habe er sich bereit erklärt, bei der Deutschlandtour zu helfen. Der Aufwand halte sich auch in Grenzen. Etwa zwei Stunden verbringe er auf seinem Posten, bis er Feierabend habe.

Mitfiebern mit dem Nachwuchstalent

Natürlich sperren die Helfer nicht alleine die Straßen. An der ganzen Strecke ist die Polizei vertreten. Am Ende der Holzbronner Bergwertung fahren gut eine halbe Stunde vor den Athleten Polizeimotorräder vorbei und veranlassen die Streckensperrung. Hier sammeln sich auch viele Fans und warten auf die Fahrer, die hier auf der finalen Etappe der Tour von Schiltach nach Stuttgart vorbeikommen.

Eine dreiköpfige Familie aus Öschelbronn steht am Streckenrand im Radtrikot des dortigen Radsportvereins. Sie fiebern insbesondere mit dem deutschen Nachwuchstalent Kim Heiduk vom Team Ineos Grenadiers mit, wie Vater Martin Vida erklärt. Der komme nämlich aus ihrem Verein und sei vor drei Jahren Profi geworden. Gemeinsam ist die Familie standesgemäß mit Rennrädern unterwegs. Der achtjährige Bjarne fährt sogar schon selbst Rennen. "Da war ich immer auf dem Podest", ist er stolz.

Zwei Freunde aus Herrenberg, ebenfalls mit dem Rennrad angereist, stehen etwas weiter oben an der Strecke. Sie seien Radsport-Fans, so der eine. Wenn ein solches Rennen vor der eigenen Haustüre stattfinde, müsse man das nutzen. Die Bergwertung seien sie vorhin schon hochgefahren, berichtet der andere. Es sei interessant zu sehen, wie schnell die Profis hier gleich hochkämen.

Hobbysportler dürften sich die Zähne ausbeißen

Um 13.47 Uhr fährt dann aber erst einmal ein Tour-Fahrzeug vorbei und informiert per Lautsprecher über den Rennverlauf. Eine zwölfköpfige Spitzengruppe habe sich gebildet und eine Minute auf das Hauptfeld herausgefahren. 20 Minuten später folgt dann ebendiese Spitzengruppe – und zwar mit einer Geschwindigkeit, die Hobbyfahrer wohl nicht mal auf der Ebene erreichen. Der Belgier Sylvain Moniquet vom Team Lotto Soudal kann die Bergwertung unter dem Applaus und der Anfeuerung der Zuschauer für sich entscheiden.

Der Ausreißergruppe dicht auf den Fersen folgt das Hauptfeld. Angeführt vom Team Ineos Grenadier, zu dem der zu diesem Zeitpunkt gesamtführende Brite Adam Yates zählt, versuchen sie, die Lücke nicht zu groß werden zu lassen. Denn sie schielen auf den Gesamtsieg nach der Zielankunft in Stuttgart. Und Moniquet hat im Gesamtklassement nicht mal eine Minute Rückstand auf Yates.

Schon etwas abgeschlagen folgt das Gruppetto, das es gemächlicher angehen lässt. Wobei sich an diesem Tempo Hobbysportler wohl trotzdem noch die Zähne ausbeißen dürften. Und die Zuschauer wissen das auch. Das Gruppetto wird wie schon Hauptfeld und Spitzengruppe zuvor frenetisch angefeuert.

Und dann, nicht einmal fünf Minuten, nachdem die ersten Fahrer die Bergwertung passiert haben, ist der Spuk auch schon wieder vorbei. Nachdem Teamfahrzeuge und Besenwagen vorbei gerauscht sind, treten die Zuschauer den Heimweg an. Viele nutzen die noch gesperrte Straße und versuchen sich auf ihren Rädern auch einmal an der Holzbronner Bergwertung.