Deutschlandtag der Jungen Union: Die Erbengeneration begehrt auf

Dem Bundekanzler gehen seine treuesten Fans von der Fahne. Die Junge Union hat gute Argumente für ihre Rebellion gegen die Rentenpolitik, kommentiert unser Autor Reiner Ruf.
Der Auftritt von Friedrich Merz auf dem Deutschlandtag der Jungen Union im Freizeitpark Rust hat die Qualität, zum Menetekel für den Kanzler zu werden. Über Jahre hinweg wurde Merz frenetisch gefeiert, wo immer er beim Parteinachwuchs der Union auftauchte. Das verhielt sich dieses Mal anders, und man muss sagen: Es war brutal anders.