Deutschlandspiel am Samstag: Das gab’s noch nie – Public Viewing im Badepark Nagold

Bereits zum zweiten Gruppenspiel Deutschlands steuert Nagold auf sein WM-Highlight zu. Im Badepark ist am Samstag, 20. Juni, Public Viewing im großen Stil geplant.

Am Freitag, 19. Juni, beginnt das große Party-Wochenende im Nagolder Badepark. „100 Jahre Baden in Nagold“ werden gefeiert. Mit einem 48-Stunden-Schwimmen, dem River-Spring-Festival am Freitag und der Beach-Feelings-Party am Samstag. Und das alles für einen guten Zweck, denn geschmissen werden die Partys von dem Verein Charity-Events-Nagold.

Nun packen die Charitys sogar noch ein Event obendrauf. Per Instagram verkündeten Vereinsvorsitzender Patrick Walz und Bademeister Matthias Müller die frohe Kunde: Am Samstag, 20. Juni, gibt es direkt im Anschluss an die „Beach-Feelings-Party“ auch noch Public Viewing im Badepark. Das Deutschlandspiel wird übertragen.

Einem Nagolder Sommermärchen steht nichts im Wege

„So etwas wird es vermutlich nie wieder in Nagold geben, dass ein WM-Spiel ab 22 Uhr live im Badepark übertragen wird“, erörtert Walz gegenüber der Redaktion. Für ihn und seine Mitstreiter von Charity-Events Nagold und dem Badeparkteam, ist damit alles gerüstet für einen perfekten Partyabend. Denn auch die Wettervorhersagen sind bombastisch gut. Einem Nagolder Sommermärchen steht nichts im Wege – außer natürlich, dass die deutschen Fußballer nicht wie erhofft liefern.

Den sportlichen Erfolg allerdings haben die Organisatoren nun wirklich nicht in der Hand. Andere Faktoren dagegen schon. Um die Übertragung des Fußballspiels zu ermöglichen, mussten einige Hebel in Bewegung gesetzt werden. „Wir mussten viele Lizenzen beantragen“, verrät Walz. Sehr viel Bürokratie kam da auf den Verein zu. Auch das Sicherheitskonzept musste angepasst werden.

Der Eintritt ist frei, die Kapazitäten aber sind begrenzt

Den ursprünglichen Gedanken, nur für die Besucher der Beach-Feelings-Party das Public Viewing anzubieten, mussten die Organisatoren jedenfalls wieder fallen lassen. Aus Lizenzgründen musste die Veranstaltung von der Party getrennt und dann auch mit freiem Eintritt angeboten werden. „Sonst wäre das zu teuer für uns geworden“, verrät Walz.

Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch: Der Eintritt ist zwar frei, „vermutlich haben wir aber nur begrenzte Kapazitäten“, informiert der Vereinsvorsitzende. Hier kommt das Sicherheitskonzept für die Veranstaltung zum Tragen. Konkret bedeutet das: Ab 21.45 Uhr werden die Gäste zum Public Viewing kostenlos auf das Badepark-Gelände gelassen. „Solange halt Platz ist“, sagt Walz. Wobei natürlich davon auszugehen ist, dass viele der Partygäste selbst auch die Übertragung sehen wollen.

Das Orgateam der Badepark-Partys setzt noch eins obendrauf und lädt am Samstag zum Public Viewing. Foto: Heiko Hofmann

Das Public Viewing ist wie alle Partys als Charityaktion geplant. „Der Umsatz aus den Getränken wird natürlich gespendet“, erörtert Patrick Walz. So gibt es während der Live-Übertragung auch weiter Barbetrieb und Essen von Robby the Cook.

Technisch gesehen scheint man auch gut vorbereitet für die Live-Übertragung auf Großbildleinwand zu sein. „Wir übertragen per Starlink-Satellit“, verrät Walz. Der Grund: Die Funkzelle könnte wegen der vielen Besucher überlastet sein. Mit der Satellitenübertragung ist man auf der sicheren Seite. Patrick Walz: „So sollte es mit dem Streaming klappen.“

100 Jahre Baden in Nagold

Die Partys

Vom 19. bis 21. Juni gibt es ein großes Party-Wochenende im Badepark Nagold. Geplant ist ein 48-Stunden-Spendenschwimmen (Freitag ab 12 Uhr) sowie das „Riverspring-Festival“ (Freitag, 14 bis 23 Uhr) und die „Beach-Feelings-Party“ (Samstag, 14 bis 22 Uhr). Zudem wird am Samstag ab 22 Uhr das Deutschlandspiel übertragen.