Deutschlandspiel am Samstag: Das gab’s noch nie – Public Viewing im Badepark Nagold

Bereits zum zweiten Gruppenspiel Deutschlands steuert Nagold auf sein WM-Highlight zu. Im Badepark ist am Samstag, 20. Juni, Public Viewing im großen Stil geplant.
Am Freitag, 19. Juni, beginnt das große Party-Wochenende im Nagolder Badepark. „100 Jahre Baden in Nagold“ werden gefeiert. Mit einem 48-Stunden-Schwimmen, dem River-Spring-Festival am Freitag und der Beach-Feelings-Party am Samstag. Und das alles für einen guten Zweck, denn geschmissen werden die Partys von dem Verein Charity-Events-Nagold.