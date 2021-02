"Deutschlands schönster Wanderweg 2021" Baiersbronner Murgleiter liegt gut im Rennen

Baiersbronn/Sasbachwalden. Bis Ende Juni geht es darum, möglichst viele Stimmen zu bekommen. Mit ihrer Stimmabgabe können alle Einheimischen und Wanderfans dazu beitragen, der "Murgleiter" in der Kategorie Mehrtagestouren sowie dem Genießerpfad Alde Gott in Sasbachwalden in der Kategorie Tagestouren auf das Siegertreppchen zu verhelfen, heißt es in einer Pressemitteilung der Baiersbronn Touristik.