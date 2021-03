2 Julia Strickfaden (links) und Bettina Reitze-Lotz reisen zum Track mit dem Albtalbähnle nach Bad Herrenalb. Foto: Zoller

"Vor vier Jahren wurde der ›Albtal.Abenteuer.Track‹ eröffnet und läuft seitdem sehr erfolgreich", berichtet Bettina Reitze-Lotz und ergänzt im selben Atemzug: "Und in dieser kurzen Zeit ist unsere anspruchsvolle Abenteuertour bereits zum zweiten Mal nominiert."

Bad Herrenalb - Sichtlich stolz berichtet die Geschäftsführerin der Tourismusgemeinschaft Albtal Plus bei einem Termin in Bad Herrenalb über die noch junge Erfolgsgeschichte des Trails, der mit zwei anspruchsvollen Tagestouren in der Siebentälerstadt seinen Ausgangspunkt hat. "Bereits 2019 waren wir beim Outdoor Award Baden-Württemberg nominiert und damit bereits unter den fünf besten Abenteuerwegen in ganz Baden-Württemberg unterwegs." Reitze-Lotz strahlt. Denn die aktuelle Nominierung bezieht sich nun auf ganz Deutschland, und das Albtal steht neben neun weiteren Bewerbern aus den Alpen, dem hohen Norden, den neuen Bundesländern oder klassischen Wanderhochburgen aus der ganzen Republik im Fokus, um den Titel "Deutschlands schönster Wanderweg 2021" zu erwerben. Das ​Wandermagazin​ sucht im Jahr 2021 bereits zum 18. Mal nach ​Deutschlands schönstem Wanderweg.

Sportliche Etappen

Die Natur vor der eigenen Haustüre hat Hochkonjunktur, denn immer mehr ent­decken das vermeintlich Unbekannte und Abenteuerliche im Nordschwarzwald. "Bad Herrenalb ist der ideale Ausgangspunkt", stellt Julia Strickfaden von der Tourismusgemeinschaft Albtal Plus fest, die die Entdeckertour wie folgt beschreibt: "Das sind zwei sportliche Etappen. Auf jeder Tour sind rund 24 Kilometer und knapp über 100 Höhenmeter zu bewältigen und daher sollte man allein für das Laufen zwischen acht und neun Stunden einplanen." Verantwortlich für das Netzwerk in den Sozialen Medien berichtet sie über eine stetig steigende Anzahl von Freunden, die ihre Aufnahmen auf Instagram und Facebook präsentieren. "Wir bekommen nicht nur sehr viele Rückmeldungen von Wanderern, sondern sehen auch in den sozialen Medien die große Resonanz mit schönen Szenerien und Impressionen rund um den Trail."

Mit dem nun aktuell vom Deutschen Wandermagazin ausgeschriebenen Wettbewerb zu "Deutschlands schönstem Wanderweg" konkurriert das Albtal mit weiteren Bundesländern und, darüber sind sich beide einig, erhält damit erneut einen deutlichen Schub zur Erhöhung seines Bekanntheitsgrades.

"Das Schöne an unserer Tour ist die bequeme Anreise mit dem Albtalbähnle", bemerkt Reitze-Lotz, die gleich neben dem Bahnhof auf die Infotafel zum "Albtal.Abenteuer.Track" verweist. Von hier aus starten beide Touren. Die eine ist ein Rundweg vom Bahnhof bis ins obere Gaistal und wieder zurück, während die zweite Tour von Bad Herrenalb bis nach Marxzell führt, um auch von dort aus wieder die öffentlichen Verkehrsmittel für den Heimweg nutzen zu können.

Wichtig zu wissen, ist jedoch die Information, dass Wanderer sich hierbei auf das Unbekannte im vermeintlich Bekannten einlassen müssen. "Der Wanderer ist gefordert", so Strickfaden, die darüber berichtet, dass der Trail keinesfalls als ein Spaziergang zu werten ist. "Es ist nicht das sture auf dem Weg nach Schilden laufen und daher darf man auch keinen breit ausgebauten Weg erwarten. Es ist ein knackiger Weg, und das merkt man schon bei den ersten Kilometern."

Abstimmen bis 30. Juni

Wer die erste Etappe vom Bahnhof hinauf bis zum Waldrand geschafft hat, muss im Wald aufpassen, wohin er hintritt. Zum einen gibt es ab hier keinen ebenerdigen Grund mehr und zum anderen ist man gefordert, die Wegmarkierungen zu suchen. "Wir verwenden für den Track eine Spray-Markierung", so Reitze-Lotz. Sie erklärt auch warum: "Der Wanderer läuft nicht einfach und verlässt sich auf den Weg, er hat auch eine Aufgabe zu bewältigen, die alle Sinne anspricht und somit Geist und Körper fordert."

Von insgesamt mehr als 150 Wanderwegen hat es der "Albtal.Abenteuer.Track" nun bis ins Finale geschafft. Ob es aber bis zum begehrten Platz auf dem Siegertreppchen reicht, hängt nun von den Bewertungen seiner Fans, oder aber auch den Bewohnern im Nordschwarzwald ab, die diese Idee goutieren und für den "schönsten Wanderweg Deutschlands" votieren.

Wer also für Bad Herrenalb und das Albtal abstimmen möchte, kann das bis zum 30. Juni tun und dafür entweder die Wahlkarte ausfüllen, die im Tourismusbüro in Bad Herrenalb erhältlich ist, oder online im Wahlstudio teilnehmen auf www.wandermagazin.de/wahlstudio.