Zahlreiche neue Teilnehmer in Altenheim dabei

Zum zehnten Mal fand Deutschlands größter Ape-Treff in Altenheim statt. 88 angemeldete Teilnehmer und zahlreiche unangemeldete Ape-Freunde sowie weitere Gäste trafen sich, um sich über das dreirädrige Gefährt auszutauschen.









„Wir Ape-Fahrer haben alle etwas gemeinsam – wir haben ein Rad ab“, sagte Torsten Briese mit einem Lächeln gegenüber unserer Redaktion. Das dreirädrige Fahrzeug ist bei den Fans einfach Kult und wird in verschiedenster Form aus- und umgebaut. Vom Eisfahrzeug über eine Art Cabrio bis hin zum Aufbau mit Zelt war so manches Exemplar in Altenheim beim Ape-Treffen zu sehen. Hinzu kamen auffällige Dekorationen und Lackierungen. Die Ape-Freunde Ortenau können somit einmal mehr auf ein vielseitiges und erfolgreiches Ape-Treffen zurückblicken.