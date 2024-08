Deutschlands älteste Sektkellerei in Esslingen: Kronkorken auf der Kessler-Flasche – das steckt dahinter

1 Beeindruckende Atmosphäre: Die Gewölbe der Sektkellerei Kessler. Foto: Roberto Bulgrin

Keine Sektkellerei in Deutschland kann auf eine so lange Tradition zurückblicken wie Kessler in Esslingen. Ein Besuch im Gewölbekeller lüftet so manches Geheimnis.









Nur wenige Steinstufen abwärts, und man steht in einem großen kühlen Gewölbe, das den Blick freigibt zu einem anderen Gewölben, hinter dem sich weitere Gewölbe vermuten lassen. Sofort ist ein angenehmer Temperaturunterschied feststellbar. Dann geht es tiefer, von einer Halle in die nächste. Während draußen die Sonne den Planeten aufheizt, liegen hier in sechs Metern Tiefe die Temperaturen bei circa 14 Grad, die Luftfeuchtigkeit bei 70 Prozent. Zeit zum Aufatmen in der Kühle. Zeit zum Umschauen in den Kellergewölben des ehemaligen Speyrer Pfleghofs am Georg-Christian-von-Kessler-Platz in Esslingen.