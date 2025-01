Bei einer Attacke mit einer Stichwaffe in einem Mehrfamilienhaus in Casekow in Brandenburg sind ein Mann und eine Frau getötet worden. Ein weiterer Mann und eine weitere Frau wurden schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte.









