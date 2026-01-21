Es hat ein Ende mit der Gerüchteküche und Spekulationen: Mit den Tokio-Hotel-Stars wagt das ZDF einen Generationenwechsel.
Mainz - Die Musiker und Podcaster Bill und Tom Kaulitz moderieren die nächste Ausgabe von "Wetten, dass..?" im ZDF. Wie der Sender im ZDF-"Morgenmagazin" bestätigte, kehrt die beliebte Show zurück - und "das mit den Kaulitz-Brüdern", sagte Pinar Tanrikolu im Rahmen der Nachrichtensendung "heute express" im Frühprogramm. Weitere Details wie ein Sendetermin wurden zunächst nicht genannt.