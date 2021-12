Böllereinkauf in der Schweiz Blumberger wollen sich bei den Eidgenossen mit Feuerwerkskörpern eindecken

Feuerwerk ist an Silvester wegen der Pandemie in Deutschland verboten. Manch ein Blumberger überlegt sich da vielleicht, sich in der Schweiz mit Böllern einzudecken. Doch es gilt, die Regeln für die Einfuhr von Feuerwerkskörpern zu beachten.