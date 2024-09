Deutschland-Visite: Bericht: Biden kommt am 10. Oktober nach Berlin

Vor acht Jahren war mit Barack Obama zuletzt ein US-Präsident in Berlin. Der nächste Besuch steht nun Medien zufolge kurz bevor.

Washington/Berlin - US-Präsident Joe Biden kommt einem Medienbericht zufolge am 10. Oktober kurz vor seinem Abschied aus dem Amt für drei Tage nach Berlin. Der "Tagesspiegel" meldet, dass die Berliner Polizei dafür bereits besondere Schicht- und Dienstmodalitäten kläre. Vergangene Woche hatte bereits die US-Zeitung "The Hill" unter Berufung auf Bidens Umfeld über die Reisepläne des Präsidenten berichtet, aber noch ohne einen genauen Termin zu nennen. Eine offizielle Bestätigung gibt es weiterhin nicht.

Es wäre der erste bilaterale Deutschland-Besuch Bidens in seiner vierjährigen Amtszeit und der erste Besuch eines US-Präsidenten in Berlin, seit Barack Obama im November 2016 auf seiner Abschiedstournee die damalige Regierungschefin Angela Merkel (CDU) im Kanzleramt besuchte.

Bidens Amtszeit endet bald

Biden hatte 2022 zwar am G7-Gipfel in Elmau teilgenommen und bei anderer Gelegenheit auf der Militärbasis in Ramstein einen Tankstopp mit seinem Regierungsflieger eingelegt. Einen regulären bilateralen Besuch gab es bisher aber nicht.

Der 81-Jährige wird im Januar aus dem Amt scheiden. Er hatte sich im Juli auf großen Druck aus seiner eigenen Partei hin aus dem Wahlkampf für eine zweite Amtszeit zurückgezogen und seiner Stellvertreterin Kamala Harris das Feld überlassen.

Biden will den Berichten zufolge nach seinem Besuch in Berlin nach Angola weiterreisen. Er hatte einen Trip auf den afrikanischen Kontinent lange versprochen, aber immer wieder aufgeschoben.