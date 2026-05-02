Militär: USA kündigen Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland an

Trump wollte bereits in seiner ersten Amtszeit Tausende Soldaten aus Deutschland abziehen - doch sein Nachfolger Biden stoppte die Pläne. Jetzt will seine Regierung erneut Ernst machen.
Washington - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat den Abzug von etwa 5.000 US-Soldaten aus Deutschland angeordnet. Man gehe davon aus, dass der Abzug innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate abgeschlossen sein werde, teilte ein Sprecher des Pentagons der Deutschen Presse-Agentur mit. Diese Entscheidung folge einer gründlichen Überprüfung der US-Truppenpräsenz in Europa. Sie trage den Anforderungen der Einsatzgebiete sowie den Bedingungen vor Ort Rechnung, hieß es.