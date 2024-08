Entlang der Strecke, die über Schwenningen, Weilersbach und Obereschach nach Villingen führt, wird ein umfangreiches Programm geboten, das den Tag zu einem ganz besonderen Erlebnis für alle macht.

Das Programm ist sehr vielseitig.

In Schwenningen

Auf dem Muslenplatz und dem Marktplatz in Schwenningen können die Besucherinnen und Besucher den Radlern entgegenfiebern. Am Stadtstrand auf dem Muslenplatz wird eine Videowand aufgebaut, die ab 15 Uhr die Etappe nach VS überträgt.

Außerdem wird für den Tag eine Hüpfburg bereitgestellt, und DJ, Musikband sowie Künstler sorgen für die passende Stimmung, während in den Liegestühlen erfrischende Drinks genossen werden können.

Am Marktplatz bewirten der FSV und VfH Schwenningen die Gäste, während zwischen 13 und 15 Uhr der RSpV Schwenningen das Kunstradfahren präsentiert. Auch hier gibt es mit der Seifenblasenkünstlerin und Musik eine gute Stimmung für Groß und Klein, bevor die Radsportelite direkt vorbeisaust.

In Weilersbach

In Weilersbach, am Ortsausgang Richtung Villingen/Zolltafel, sorgen die Ammelbachhexen und der FC Weilersbach für das leibliche Wohl, während auch hier auf der Videowand das Radrennen verfolgt werden kann.

In Obereschach

In Obereschach kümmert sich die Gayser-Gilde in der Niedereschacher Straße auf dem Parkplatz Ortsmitte um Essen und Trinken, während auch hier schon vor der Videowand fleißig mitgefiebert werden kann.

In Villingen

In Villingen gibt es neben der Zieleinfahrt in der Bertholdstraße auch weitere Eventflächen, die für ausgelassene Stimmung und Radrennfieber sorgen werden. An der Neuen Tonhalle ist die Expo-Tour zu erleben, und der RC Villingen sorgt für die Bewirtung direkt vor Ort, wo Nachwuchstalente und Radsportstars einfahren werden.

In der Oberen Straße geht auch die Post ab – mit Live-Musik, Live-TV-Übertragung und Künstlern vor Ort. Auch hier übernimmt der RC Villingen die Bewirtung. An der Volksbank-Kurve steht ein Kinderkarussell bereit, und es warten Live-Musik mit Joandtheguitar sowie die Zeughaus Disco Crew, die am Nachmittag für Partystimmung sorgt. Auch hier steht eine Videowand bereit. Für das leibliche Wohl sorgen der Hockey-Club Villingen, Crispy Chicken sowie der Imbiss am Tor. In der Rietstraße starten kostenfreie Kurz-Stadtführungen, und das mobile Fahrrad-Museum zeigt gerne Kuriositäten.

Am Sonntag

Die gute Stimmung bleibt noch bis Sonntag im Villinger Städtle – zum Innenstadtkriterium des RC Villingen wird rund um die Obere Straße, die Neue Tonhalle und die Bertholdstraße ebenfalls ein spannender Radsporttag mit guter Unterhaltung geboten.

Infos gibt es unter www.deutschlandtourvs. de.