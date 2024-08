Deutschland Tour in Villingen-Schwenningen: Countdown für Radsportfestival läuft

Deutschland Tour in Villingen-Schwenningen

1 Machen sich einen Eindruck von der Strecke, auf der die Profis am Samstag, 24. August, bei der Deutschland Tour in die Pedale treten (von links): Rik Sauser, Geschäftsführer der Sauser Event GmbH, Oberbürgermeister Jürgen Roth, Bürgermeister Detlev Bührer und Matthias Jendryschik, Geschäftsführer der WIR VS GmbH, flankiert von einigen Sportlern des RC Villingen. Foto: Martina Zieglwalner

Tolle Eindrücke können Zuschauer entlang der Strecke der Deutschland Tour durch die Doppelstadt gewinnen. Es gibt Fanzonen und besonders viel Spannung versprechende Abschnitte. Am Sonntag geht das Fest mit dem Innenstadtkriterium weiter.









Zehntausende Zuschauer säumen wohl die Straßen, wenn die internationale Elite des Radsports am Samstag, 24. August, bei der dritten Etappe der Lidl Deutschland Tour in der Region hautnah zu erleben ist. Gegen 16 Uhr treffen die Fahrer in Villingen-Schwenningen ein. Den ganzen Tag über ist entlang der Strecke für ein buntes Rahmenprogramm gesorgt.