Die Suche nach „Deutschlands Superstar“ führte RTL für die 21. Staffel im April und Mai auch zum ersten Mal in den Europa-Park. Die Juroren Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, nahmen dort viele Kandidaten unter die Lupe.

Wie das ablief, ist ab 18. September immer mittwochs und samstags bei RTL zu sehen. Ausgestrahlt werden insgesamt 15 neuen Folgen, inklusive eines großen Live-Finales in Köln.

Die erste Ausgabe ist auf RTLplus bereits eine Woche im Vorfeld abrufbar. Die nächsten Episoden werden danach jeweils parallel zur linearen Ausstrahlung bei RTL exklusiv vorab auf RTLplus zur Verfügung gestellt.

Außerdem ist in der 21. Staffel zur Freude der Jury die Altersgrenze gefallen: Alle ab 16 Jahren dürfen mitmachen. Der älteste Kandidat ist 92 Jahre alt. Für diese Staffel gab es mehr 10.000 Bewerber und knapp die Hälfte war über 30 Jahre alt, erklärt der Europa-Park.

Roland Mack (Links) und Miriam Mack (rechts) gemeinsam mit der diesjährigen DSDS-Jury Foto: Europa-Park

Mit ihren goldenen CDs sichern Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Beatrice Egli und Loredana vier Castingkandidaten das Direktticket in den Stadionrecall auf Schalke. In beeindruckender Kulisse kämpfen die Kandidaten hier um den Einzug in den Auslandsrecall, der dieses Mal in verschiedenen Orten auf der griechischen Mittelmeerinsel Kreta stattfindet. Produziert wird „Deutschland sucht den Superstar“ von UFA Show & Factual GmbH.