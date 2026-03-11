Autoindustrie: Sportwagenbauer Porsche meldet 91,4 Prozent Gewinneinbruch

Verkaufsminus in China, Verbrenner-Comeback, Gewinne in Trümmern: Für Porsche war 2025 ein Jahr zum Vergessen. Das zeigt sich nun in der Bilanz. Was erwarten der neue Chef für das laufende Jahr?
Stuttgart - Die Milliardenkosten für die Verbrenner-Verlängerung haben den Gewinn des Sportwagenbauers Porsche 2025 größtenteils aufgezehrt. Das Ergebnis nach Steuern brach im Vergleich zum Vorjahr um 91,4 Prozent auf 310 Millionen Euro ein, wie der Konzern mitteilte. 2024 hatten die Stuttgarter unter dem Strich noch fast 3,6 Milliarden verdient. Der Umsatz sank im vergangenen Jahr um fast ein Zehntel auf rund 36,3 Milliarden Euro.