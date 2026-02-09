Die deutschen Skispringer erleben eine enttäuschende Saison. Im ersten Olympia-Wettkampf gelingt die Sensation. Auch eine deutsche Skisprung-Legende jubelte mit.
Predazzo - Auf den Schultern seiner Teamkollegen brüllte Philipp Raimund seine Freude über die olympische Gold-Sensation heraus. "Jaaaa", schrie der Skispringer in den Abendhimmel von Predazzo. Die schwarz-rot-goldene Fahne hing ihm triumphal über den Schultern. "Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Aber ich bin so, so stolz drauf, dass ich das geschafft habe", sagte der völlig überwältigte Champion in der ARD. "Jetzt bin ich einfach Olympiasieger. Das ist unglaublich."