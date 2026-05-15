Was für ein Film: Mit der «Legende von Paul und Paula» brannte sich Angelica Domröse ins Gedächtnis. Erinnerung an eine Schauspielerin, die einen auch im hohen Alter im Gespräch nervös machen konnte.
Berlin - Als Angelica Domröse das Drehbuch las, vor Jahrzehnten, da wollte sie die Rolle unbedingt haben. "Die Legende von Paul und Paula" zählt heute zu den wichtigsten Filmen der deutschen Geschichte. Es ist ein Liebesfilm, der tragisch endet, und doch so viel mehr erzählt über das Leben. Nun ist Hauptdarstellerin Domröse im Alter von 85 Jahren gestorben, wie die Defa-Stiftung unter Berufung auf ihr persönliches Umfeld bestätigte. Zuvor hatten die "SuperIllu" und der MDR berichtet.