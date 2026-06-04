Der Schauspieler Axel Schreiber ist tot. Der aus der ARD-Serie "Türkisch für Anfänger" bekannte Künstler ist im Alter von 49 Jahren nach einer Krebserkrankung gestorben, wie seine Schauspielagentur Hübchen unter Berufung auf eine enge Freundin Schreibers bestätigte.







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Berlin - Der Schauspieler Axel Schreiber ist tot. Der aus der ARD-Serie "Türkisch für Anfänger" bekannte Künstler ist im Alter von 49 Jahren nach einer Krebserkrankung gestorben, wie seine Schauspielagentur Hübchen unter Berufung auf eine enge Freundin Schreibers bestätigte. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.