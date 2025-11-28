Spitzentreffen im Kanzleramt: Koalition will Rentenstreit mit Reformankündigung beilegen

Bis tief in die Nacht haben die Spitzen der Koalition beraten - auch über das umstrittene Rentenpaket. Nun gibt es diverse Absprachen.
Berlin - Die schwarz-rote Koalition kündigt eine große Rentenreform und die Förderung der privaten Altersvorsorge mit zehn Milliarden Euro an, um dem Streit mit jungen Unionsabgeordneten beizulegen. Die Pläne gehen aus dem Entwurf eines Begleittexts zum vereinbarten Rentenpaket hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Der Koalitionsausschuss einigte sich nach dpa-Informationen zudem auf Absprachen zur Lockerung des Verbrenner-Aus ab 2035, zur Förderung von E-Autos und zum sogenannten Bauturbo.