Spielzeugbranche: Ravensburger übernimmt Plüschtierfirma Steiff

Ravensburger steigt beim Plüschtierhersteller Steiff ein. Damit sind zwei der bekanntesten deutschen Spielzeugmarken in Zukunft eng verflochten. Was steckt hinter dem Deal?
Ravensburg/Giengen an der Brenz - Der Knopf im Ohr steht in Zukunft unter Ravensburger-Regie: Der Spielehersteller übernimmt eine Mehrheit am Plüschtierhersteller Steiff, wie beide Unternehmen gemeinsam mitteilten. Verkäuferin ist die Steiff Beteiligungsgesellschaft, die von den Erben der Gründerin Margarete Steiff gehalten wird. Steiff soll weiterhin eigenständig geführt werden.