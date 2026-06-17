Deutschland Polizei: Mutter hat Kleinkind in Auto vergessen

Das in Schorndorf bei Stuttgart leblos in einem Auto entdeckte Kind ist ersten Ermittlungen der Polizei zufolge zuvor von seiner Mutter im Fahrzeug vergessen worden. Die 44-Jährige habe das etwa 20 Monate alte Kleinkind erst nach mehreren Stunden am Nachmittag wieder im Auto aufgefunden, teilte das Polizeipräsidium Aalen mit.