Eine Siebenjährige wird in Leipzig schwer verletzt und stirbt wenig später. Laut Polizei war die Schwester des Opfers für die Verletzungen verantwortlich.

Leipzig - Ein sieben Jahre altes Mädchen ist in Leipzig schwer verletzt worden und wenig später gestorben. Nach ersten Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft soll die 13 Jahre alte Schwester des Mädchens die Verletzungen verursacht haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Die Polizei war am Freitagabend zu einem Mehrfamilienhaus im Leipziger Stadtteil Kleinzschocher gerufen worden, wo das Kind schwer verletzt aufgefunden wurde, wie die Polizei weiter mitteilte. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo es wenig später starb. Die 13 Jahre alte Schwester wird laut Polizei derzeit in einer Fachklinik behandelt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen. Weitere Angaben zu den Hintergründen wollte die Polizei zunächst nicht machen.