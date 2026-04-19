Deutschland: Ökonom Fratzscher schlägt statt Entlastungsprämie Energiekostenpauschale vor

DIW-Präsident Marcel Fratzscher kritisiert Energie-Entlastungen als ineffizient und sozial unausgewogen. Er fordert 300 Euro Pauschale, nach Einkommen gestaffelt.
Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hat die Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung bei den Energiepreisen als "in Teilen ökonomisch ineffizient und sozial unausgewogen" kritisiert. Er schlug in einem Gastbeitrag für die "Fuldaer Zeitung" (Montagsausgabe) stattdessen eine einmalige Energiekostenpauschale von 300 Euro für alle Erwachsenen vor - gekoppelt an die Einkommensteuer. "Menschen mit geringen Einkommen bekämen die volle Entlastung, während sie bei hohen Einkommen teilweise abgeschmolzen würde", schreibt Fratzscher.