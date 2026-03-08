Landtagswahl Baden-Württemberg: FDP-Landeschef Rülke kündigt Rücktritt nach Wahldebakel an

Die FDP hat bei der Wahl in Baden-Württemberg ein Debakel erlebt. Landeschef Rülke zieht die Konsequenzen.
Stuttgart - Nach dem voraussichtlichen Scheitern der FDP bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat Landeschef und Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke seinen Rücktritt vom Landesvorsitz angekündigt. Bei einem Ausscheiden aus dem Landtag werde er die Position des Landesvorsitzenden niederlegen, erklärte der 64-Jährige im SWR. "Selbstverständlich trage ich persönlich die Verantwortung für diese Wahlniederlage."