Toter Säugling: Mutter soll Baby getötet haben - 32-Jährige in Haft

Überraschende Wende nach dem Fund eines toten Säuglings in Renningen: Die Mutter ist verhaftet worden. Neue Ermittlungsergebnisse erhärten den Verdacht gegen die 32-Jährige.
Renningen - Nach dem Fund einer Babyleiche in Renningen bei Stuttgart ist die Mutter des Kindes verhaftet worden. Die 32-Jährige wird verdächtigt, ihren drei Monate alten Jungen getötet zu haben, wie die Polizei mitteilte. Neue Ergebnisse der gerichtsmedizinischen Untersuchung hätten diesen Verdacht bekräftigt. Gegen die Frau sei Haftbefehl erlassen worden. Unklar ist zunächst noch, wie der genaue Vorwurf lautet.