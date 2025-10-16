Musik: Musikproduzent Jack White mit 85 gestorben

Er war einer der erfolgreichsten deutschen Produzenten im Schlager- und Pop-Bereich, hatte etliche Gold- und Platin-Auszeichnungen. Auch international war Jack White erfolgreich. Nun ist er gestorben.
Berlin - Der erfolgreiche deutsche Musikproduzent Jack White ("Looking for Freedom") ist tot. Er starb mit 85 Jahren in Berlin. Die Berliner Polizei bestätigte entsprechende Medienberichte von der "Bunten" und der "Bild"-Zeitung. Die Polizei war am Morgen gegen 9.30 Uhr zum Haus von White gerufen worden, wie ein Behördensprecher sagte.