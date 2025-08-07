Deutschland: Ministerpräsident Haseloff macht Weg für Nachfolger frei

Russisch-amerikanischer Gipfel Kreml: Treffen Putins mit Trump in den nächsten Tagen

Russland rückt von seiner Hinhaltetaktik im Ukraine-Krieg ab und will nun rasch einen Gipfel mit US-Präsident Trump. Kommt es auch zu einem Dreier-Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj?