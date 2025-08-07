Deutschland: Ministerpräsident Haseloff macht Weg für Nachfolger frei
Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) und Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU). (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (71, CDU) macht den Weg frei für einen Nachfolger. Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2026 soll CDU-Landeschef und Wirtschaftsminister Sven Schulze (46) werden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen erfuhr.

 
 