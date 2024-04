1 Ein vier Jahre altes Mädchen wurde in einem Supermarkt in Wangen mit einem Messer angegriffen. Foto: David Pichler/dpa

Ein Mädchen wird in einem Supermarkt im Allgäu niedergestochen. Der mutmaßliche Täter ist für sie laut Polizei ein Unbekannter. Nun wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.









Wangen im Allgäu - Nach der Messerattacke auf ein vierjähriges Mädchen in einem Supermarkt in Wangen im Allgäu hat ein Haftrichter einen Unterbringungshaftbefehl erlassen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Morgen mit. Der 34-Jährige sei wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden.