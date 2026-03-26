Das Bistum Münster bekommt nach fast einem Jahr wieder einen Bischof. Wilmer folgt auf Felix Genn, gilt als fortschrittlich und ist Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz.
Münster - Der bisherige Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer wird neuer Bischof von Münster. Papst Leo XIV. ernannte den 64-Jährigen zum Nachfolger des langjährigen Münsteraner Bischofs Felix Genn, der im März 2025 aus Altersgründen ausgeschieden war, wie "Bild" und WDR übereinstimmend berichteten. Der Bischof soll um 12.00 Uhr offiziell im Münsteraner Dom vorgestellt werden.