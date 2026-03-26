Das Bistum Münster bekommt nach fast einem Jahr wieder einen Bischof. Wilmer folgt auf Felix Genn, gilt als fortschrittlich und ist Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz.

Münster - Der bisherige Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer wird neuer Bischof von Münster. Papst Leo XIV. ernannte den 64-Jährigen zum Nachfolger des langjährigen Münsteraner Bischofs Felix Genn, der im März 2025 aus Altersgründen ausgeschieden war, wie "Bild" und WDR übereinstimmend berichteten. Der Bischof soll um 12.00 Uhr offiziell im Münsteraner Dom vorgestellt werden.

Der im Emsland geborene Wilmer war seit 2018 Bischof in Niedersachsen und wurde im Februar 2025 zum Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz gewählt. Der 64-Jährige soll am 28. Juni im Dom in Münster in sein Amt eingeführt werden. Das nach der Zahl der Katholiken größte deutsche Bistum ist seit knapp einem Jahr ohne Bischof. Wilmers Vorgänger Genn hatte den Papst zu seinem 75. Geburtstag gebeten, ihn von seinen Aufgaben zu entbinden.

Zum Bistum Münster gehören in Nordrhein-Westfalen das Münsterland bis zum Niederrhein und zum Nordrand des Ruhrgebiets sowie das Oldenburger Land in Niedersachsen.

Alternative Leitungsmodelle mit Frauen

Wilmer gilt als fortschrittlich, in seinem bisherigen Bistum in Niedersachsen werden auch alternative Leitungsmodelle mit Frauen erprobt. Immer wieder hat sich der designierte neue Bischof in Münster auch für eine Erneuerung der katholischen Sexualmoral ausgesprochen. Die Möglichkeit zur Segnung homosexueller Paare findet er gut.

Nach seiner Wahl zum Chef der deutschen Bischöfe am 24. Februar allerdings war Wilmer in ersten Interviews vage und zögerlich aufgetreten. Bei der Frage, wie möglicherweise Frauen in einer bisher männerdominierten Kirche eine stärkere Rolle spielen könnten, wies er auf die von Papst Franziskus initiierte Weltsynode hin und wurde nicht konkreter. Er begrüße es, dass dort das Thema Frauen in Ämtern und Diensten auf der Tagesordnung stand. Und: Er sei nach wie vor überzeugt, dass auch heute der Heilige Geist wirke.

Auf der anderen Seite setzt sich der 64-Jährige stark für das Thema Evangelisierung ein, das konservativen Bischöfen traditionell wichtig ist.