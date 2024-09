Macheten gekauft: Syrer wegen Anschlagsplänen auf Bundeswehrsoldaten in U-Haft

1 Polizisten nahmen den 27 Jahre alten Syrer am Donnerstag fest. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Mit zwei Macheten möglichst viele Bundeswehrsoldaten während ihrer Mittagspause töten - das soll der Plan eines 27-Jährigen in Oberfranken gewesen sein. Doch vorher klicken die Handschellen.









Link kopiert



Hof/München - Ermittler in Bayern haben einen 27 Jahre alten Syrer wegen Anschlagsplänen auf Bundeswehrsoldaten in Oberfranken festgenommen. Man gehe davon aus, dass der Mann mit zwei Macheten möglichst viele Soldaten in deren Mittagspause in der Innenstadt von Hof habe töten wollen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft München mit. Die entsprechenden Waffen hatte der Verdächtige demnach schon gekauft.