Polizei ermittelt: Mann soll Frau, zwei Kinder und sich selbst erschossen haben

1 Polizisten fanden die vier Leichen am Freitagabend. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa Ein Mann erreicht seine Mieter in Oberfranken nicht und ruft die Polizei. In der Wohnung finden die Beamten vier Leichen.







Link kopiert



Strullendorf - Ein Familienvater soll in Oberfranken seine Frau, seine beiden Kinder und sich selbst erschossen haben. Polizisten fanden die vier Leichen am Freitagabend in einer Wohnung in Strullendorf im Landkreis Bamberg, wie die Beamten am Montag mitteilten. Bei den Toten handelt es sich demnach um den 52 Jahre alten Vater, seine Frau sowie den 14 Jahre alten Sohn und die 6 Jahre alte Tochter.