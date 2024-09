„Deutschland kocht“: Conny Eberweins Alblinsen überzeugen Jury

Am Herd stehen und etwas Tolles zaubern, dafür hat die Hobbyköchin, deren Mann Gerd im Hechinger Teilort Weilheim Ortsvorsteher ist, ein Faible. Schon 2022 nahm Conny Eberwein an der beliebten ZDF-Fernseh-Kochshow „Die Küchenschlacht“ teil. Daran hat sie zwei Jahre später bei „Deutschland kocht“ nahtlos angeknüpft. Sie war sogar noch erfolgreicher.

Über 30 Fachhändler aus der ganzen Bundesrepublik schickten bei diesem Wettbewerb ihre Hobbyköche ins Rennen. Beim „Gruppenspiel“ vor Ort im Möbel- und Einrichtungshaus Schick eroberte sie mit Beluga-Alblinsen, Schwarzwald-Miso, Alb-Safran-Beurre blanc, Bärlauchkissen, Mousse von geräucherter Lachsforelle, gebratener Gruoler Lachsforelle, Senf-Kaviar und Senfsprossen die Gaumen beziehungsweise die Herzen der dreiköpfigen Jury im Sturm.

Auch das Halbfinale am 20. Juni in München meisterte sie mit Bravour. Damit war sie als eines von vier Kochteams für das Finale am 7. und 8. September in Berlin im Rahmen der Internationalen Funkausstellung (IFA) qualifiziert. Dort traten die besten Teilnehmer aus Nord, Ost, Süd und West gegeneinander an.

Jury lobt hervorragende Auswahl der Zutaten

Die Jury bestand aus sechs Experten: Peter Bruns, ein erfahrener Branchenkenner; Carsten Dorhs, Kochschulinhaber und bekannt aus dem Kochduell; Ayşe Şen, Influencerin mit über zwei Millionen Followern, die für ihre kreativen deutsch-türkischen Gerichte gefeiert wird; Mario Kotaska, TV-Moderator und Juror bei „Küchenschlacht“; Frank Buchholz, Sternekoch und Kochbuchautor; und Sally, erfolgreiche Foodbloggerin und YouTuberin.

90 Minuten hat sie Zeit für ihr Menü

In 90 spannenden Minuten musste Conny ihr Können unter Beweis stellen. Unterstützt von ihrem Mann Gerd, servierte sie ein beeindruckendes Gericht: Alblinsen mit gebratener Lachsforelle. Die Jury zeigte sich begeistert und lobte ihre professionelle und präzise Arbeitsweise, ihre kommunikative Art und die hervorragende Auswahl der Zutaten. Auch Bloggerin Sally war begeistert von der Eberweins kreativer Vielfalt und der Verwendung regionaler Zutaten, die das Menü besonders ansprechend machten. In den letzten 30 Minuten des Wettbewerbs durfte ein Profikoch für fünf Minuten in die Küche geholt werden. Mit seinen wertvollen Tipps und Tricks gab er ihrem Gericht den letzten Feinschliff, um sich den entscheidenden Vorteil zu sichern.

Fleiß wird mit Kochkurs bei Profi belohnt

Conny Eberwein erreichte am Ende einen beeindruckenden zweiten Platz und konnte sich mit Stolz über ihre herausragende Leistung, das hohe Lob der Jury und den Gewinn eines Kochkurses im Wert von 700 Euro bei Frank Buchholz freuen.