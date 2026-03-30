Teurer Sprit, steigende Preise für Strom und Gas: Der Krieg im Nahen Osten schürt bei Verbrauchern Inflationssorgen. Im März haben die Preise schon deutlich angezogen, zeigen neue Daten.
Wiesbaden - Der Iran-Krieg mit dem Ölpreisschock hat die Verbraucherpreise in Deutschland auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren getrieben. Im März lag die Inflationsrate bei 2,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt nach vorläufigen Daten mitteilte. Das ist der höchste Stand der Teuerung seit Januar 2024, als 2,9 Prozent gemessen wurden. Im Februar hatte die Inflationsrate noch 1,9 Prozent betragen.