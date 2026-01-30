Nach etwas Entspannung im Dezember hat sich das Leben in Deutschland zu Jahresbeginn wieder stärker verteuert. Das liegt auch an Nahrungsmitteln, Deutschlandticket und Mindestlohn.
Wiesbaden - Das Leben in Deutschland hat sich zu Beginn des neuen Jahres wieder stärker verteuert. Die Verbraucherpreise lagen im Januar um 2,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 1,8 Prozent Inflation im Dezember, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Vor allem die Nahrungsmittelpreise zogen deutlich an. Von Dezember 2025 auf Januar 2026 stiegen die Verbraucherpreise nach Berechnungen der Wiesbadener Behörde um 0,1 Prozent.