Verbraucherpreise: Inflation verharrt im November bei 2,3 Prozent

Die Teuerungsrate in Deutschland hält sich hartnäckig über der Marke von zwei Prozent. Vor allem bei den Preisen für Dienstleistungen, aber auch beim Lebensmittelkauf spüren das die Menschen.
Wiesbaden - Die Teuerung in Deutschland hält sich hartnäckig über der Zwei-Prozent-Marke. Die Verbraucherpreise lagen im November um 2,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - wie schon im Oktober. Das teilte das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Von Oktober auf November des laufenden Jahres sanken die Verbraucherpreise nach Berechnung der Wiesbadener Statistiker um 0,2 Prozent.