Lebensmittel, Heizen, Restaurantbesuche: Das Leben in Deutschland ist in vielen Bereichen spürbar teurer geworden. Im Februar schwächt sich die Inflation aber ab - dank Preisnachlässen bei Energie.
Wiesbaden - Kaum noch Preisanstiege bei Lebensmitteln und günstigere Energie: Die Inflationsrate in Deutschland ist im Februar wieder unter die Zwei-Prozent-Marke gefallen. Die Verbraucherpreise lagen um 1,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,1 Prozent im Januar, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Von Januar auf Februar 2026 erhöhten sich die Verbraucherpreise nach Berechnungen der Statistiker insgesamt um 0,2 Prozent.