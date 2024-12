„Deutschland hat ein Messer-Problem“

Jugendgewalt in Deutschland Werden jugendliche Straftäter immer brutaler?

An einem Wuppertaler Gymnasium gibt es einen Polizeieinsatz. Ein 17-Jähriger hatte mehrere Mitschüler mit Stichwaffen attackiert und schwer verletzt. In Oberhausen werden zwei junge Ukrainer von vier Teenagern ebenfalls mit Messern getötet. Ein Kinder- und Jugendlichen-Therapeut warnt vor zunehmender Brutalität unter Heranwachsenden. Was ist dran an dr These, dass Deutschlands Jugend immer brutaler und gewalttätiger wird.