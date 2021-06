5 Das Achtelfinale hat die DFB-Elf klar im Blick. Foto: Montage: von Gottschalck

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Mittwoch um 21 Uhr bei der Europameisterschaft ihr letztes Vorrundenspiel gegen Ungarn. Der Schwarzwälder Bote hat mehrere Trainer aus dem Fußballbezirk Zollern zu diesen Themen befragt.

Lesen Sie auch: Video-Quiz zur Europameisterschaft – Dritter Gegner Ungarn

Vom Gruppensieg bis zum direkten Ausscheiden ist noch alles möglich für das Team von Bundestrainer Joachim Löw. Was wird am Ende dabei herauskommen? War die taktische Ausrichtung der deutschen Mannschaft bislang richtig? Und wer soll die Position von Thomas Müller einnehmen, falls dieser verletzungsbedingt nicht gegen Ungarn spielen kann?

"Ich glaube, dass Deutschland gegen Ungarn gewinnt; die Platzierung wird dann davon abhängen, wie Frankreich gegen Portugal spielt", sagt der Cheftrainer des Regionalligist TSG Balingen, Martin Braun. Der 52-Jährige hält die Dreierkette in der Defensive, mit der Bundestrainer Löw in den ersten beiden Partien gespielt hat, für "völlig nachvollziehbar. Ich persönlich finde die Dreierkette sehr schlüssig. Der 4:2-Sieg gegen Portugal hat eindrucksvoll belegt, dass man mit der taktischen Ausrichtung und Aufstellung sehr gut Fußball spielen kann. Das war auch schon beim 0:1 gegen Frankreich zu sehen." In Sachen Ersatz für Thomas Müller sieht der ehemalige Bundesligaprofi mehrere Optionen. "Leon Goretzka wäre sicherlich eine gute Alternative. Denkbar wäre aber auch eine offensivere Variante mit Timo Werner oder Leroy Sanè. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Goretzka die Position einnimmt, falls Müller ausfällt", sagt Braun, der dem deutschen Team "alles zutraut. Italien hat es bisher sehr gut gemacht. Aber prinzipiell kann Deutschland gegen jeden Gegner gewinnen und hat auch das Zeug, Europameister zu werden."

An einen Sieg gegen Ungarn glaubt auch der Trainer des Landesligisten FC 07 Albstadt, Alexander Eberhart. "Wenn die deutsche Mannschaft so spielt, wie gegen Portugal kann sie auch gewinnen. Sollte das Team aber die Partie schon vor dem Anpfiff gewonnen haben und in eine gewisse Lethargie verfallen, könnte es aber auch eine negative Überraschung geben". warnt der 47-Jährige, der in taktischer Hinsicht eine andere Ausrichtung gewählt hätte. "Ich hätte Joshua Kimmich nicht auf die rechte Abwehrseite, sondern ins defensive Mittelfeld gestellt, an die Seite von Ilkay Gündogan oder Toni Kroos. Da ist Löw den etwas bequemeren Weg gegangen", sagt Eberhart. "Wir haben nicht die schnellsten Abwehrspieler, deshalb ist es nachvollziehbar auf eine Dreier- oder Fünferkette zu setzen, um die Abstände zu verkleinern. Gegen Frankreich hat die Offensivkraft etwas gelitten; aber gegen Portugal war es eine ordentliche Wucht. Das zeigt, wie es im Fußball gehen kann." In Sachen Nachrücker für einen eventuell verletzten Thomas Müller sieht Eberhart mehrere Möglichkeiten. "Da kann man fast würfeln. Ich kann mir Timo Werner ebenso vorstellen wie auch Leon Goretzka oder Leroy Sanè. Dem deutschen Team traut der ehemalige Regionalligaspieler bei Erreichen des Achtelfinales im weiteren Turnierverlauf "alles" zu. "Wenn wir so spielen, wie gegen Portugal, braucht sich Deutschland vor keiner Mannschaft verstecken. Wenn das Team seine Leistung bringt, kann es ganz weit kommen. Auch Italien oder die Niederlande, die bislang den besten Eindruck hinterlassen haben, sind an einem guten Tag der Deutschen schlagbar."

Etwas anders sieht dies sein Trainerkollege vom Ligakonkurrenten TSV Trillfingen, Dennis Söll. "Zum ganz großen Coup, dem EM-Titel, wird es vermutlich nicht reichen. Dafür sind andere Nationen in diesem Jahr einfach zu stark. Die Turnierfavoriten sind alle weiter mit dabei: Italien spielt bislang überragend; Frankreich ist auch gut unterwegs; auch Belgien hat sich gut durchgesetzt, während Spanien noch etwas strauchelt. Aber das Halbfinale ist für das deutsche Team drin", prognostiziert der 30-Jährige, der an einen Sieg der Deutschen gegen Ungarn am Mittwoch, aber nicht an den Gruppensieg glaubt. "Den wird sich wohl Frankreich holen. Aber Deutschland hat durch das gute Spiel gegen Portugal noch einmal Rückenwind bekommen und wird gegen Ungarn nichts anbrennen lassen." Taktisch geht Söll mit Löw einen gemeinsamen Weg. "Die taktische Ausrichtung war ja schon absehbar durch die Rückholaktion von Mats Hummels und Thomas Müller. Es war gut, dass Löw nach der Niederlage gegen Frankreich nicht alles über den Haufen geworfen, sondern an seinem Plan festgehalten hat. Sein Vertrauen in die Spieler ist mit dem Sieg gegen Portugal dann auch zurückbezahlt worden", sagt Söll, der als Alternative im Falle eines Ausfalls von Thomas Müller klar für Leon Goretzka plädiert: "Er hat bewiesen, dass er auf diesen Niveau spielen und für Akzente sorgen kann."

Auch Michael Schnee, der Coach des Landesligisten TSV Nusplingen, ist davon überzeugt, dass Deutschland das Achtelfinale erreichen wird. "Ich gehe davon aus, dass Deutschland gegen Ungarn gewinnt. Die Niederlage gegen Frankreich war der Weckruf – wobei Frankreich nicht umsonst der amtierende Weltmeister und auch Turnierfavorit ist. Gegen so eine Mannschaft kann man auch mal verlieren. Beim 4:2 gegen Portugal hat die deutsche Mannschaft dann auch gezeigt, dass sie mehr kann", lobt der 43-Jährige. Deutschland wird Gruppenerster oder -zweiter ins Achtelfinale einziehen, und danach wird sich zeigen, auf welchen Gegner die Mannschaft trifft." Taktisch hätte Schnee das Team anders aufgestellt. "Ich hätte jetzt nicht mit einer Fünferkette gespielt; aber ich denke Jogi Löw hat auf eine Achse Neuer, Hummels, Kroos, Müller gesetzt. Aufgrund der Optionen ist ihm auch nicht viel anderes geblieben. Denn rechts hinten gab es keine andere Lösung, als dort Kimmich bringen, der ebenso wie Robin Gosens auf links, Dynamik in die Fünferkette bringt. Das hat bis auf wenige Situationen, wie beim 1:0 von Portugal auch ganz gut funktioniert", sagt Schnee, der sich auch für Goretzka als möglichen Ersatz für Müller entscheiden würde. "Grundsätzlich ist für Deutschland in den K.o.-Spielen alles möglich. Mit etwas Glück, und wenn alles passt, ist dem deutschen Team alles zuzutrauen."