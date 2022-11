Hubschrauber im Einsatz Personensuche in Ebingen verläuft erfolglos

Großeinsatz am Dienstagabend in Albstadt-Ebingen: Polizei, DRK, Bergwacht und Rettungshundestaffeln haben stundenlang nach einer mutmaßlich in Notlage geratenen Person gesucht - vergeblich.