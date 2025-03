Deutschland gegen Italien: Diese fünf Profis des VfB Stuttgart sind im DFB-Kader dabei

1 Jamie Leweling und Angelo Stiller sind dabei gegen Italien. Foto: imago/Sportfoto Rudel

Deniz Undav steht im Aufgebot, Nick Woltemade muss sich gedulden: Ein Überblick über die nominierten VfB-Profis im Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die anstehenden Spiele in der Nations League.









Der VfB Stuttgart ist mit einem Quintett bei den anstehenden Duellen der DFB-Elf gegen Italien vertreten. Torhüter Alexander Nübel, Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt, Mittelfeldspieler Angelo Stiller, Flügelstürmer Jamie Leweling und Angreifer Deniz Undav stehen im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die beiden Viertelfinal-Partien in der Nations League. Das Hinspiel steigt am kommenden Donnerstag (20. März) in Mailand, das Rückspiel drei Tage später am Sonntag (23. März) in Dortmund. Anstoß ist jeweils um 20.45 Uhr, der Sieger zieht in das Final-Four-Turnier der Nations League ein.