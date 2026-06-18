Der bei einem begleiteten Freigang geflohene Mörder ist in Italien festgenommen worden. Der zu lebenslanger Haft verurteilte Mann war in einen Unfall in der Region Venetien verwickelt und wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie das Landeskriminalamt Niedersachsen mitteilte.







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Hannover/Peine - Der bei einem begleiteten Freigang geflohene Mörder ist in Italien festgenommen worden. Der zu lebenslanger Haft verurteilte Mann war in einen Unfall in der Region Venetien verwickelt und wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie das Landeskriminalamt Niedersachsen mitteilte.