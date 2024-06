1 Diesen Mülleimer mit Verweisen auf den „Stolzmonat“ und einer abgeänderten Regenbogenfahne entfernte der Bauhof. Foto: Stadtverwaltung

Im Rathaus lief das Telefon heiß nach unserem Artikel zur ominösen Deutschland-Fahne am Aussichtshäusle. Diese wurde auf Geheiß von Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr abgehängt – da sie einen Bezug zu einer rechtsextremen Kampagne sieht.









Vom städtischen Pressesprecher Hannes Herrmann heißt es hierzu: „Leider hat der Artikel zur Fahne am Aussichtshäusle ein großes Missverständnis verursacht. Als Stadt freuen wir uns, wenn Fußballfans Deutschlandflaggen in ihrem Garten, an ihrem Haus oder auch am Auto anbringen und somit ihre Begeisterung für unsere Nationalmannschaft zum Ausdruck bringen. Wir haben Heim-EM und unsere Mannschaft spielt tollen Fußball“.