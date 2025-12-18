Deutschland: EU will Asylbewerber leichter an Drittstaaten abgeben können
Schutzsuchende sollen künftig auch in Länder abgeschoben werden können, in denen sie noch nie waren und zu denen sie auch sonst keine Bindung haben. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa

Straßburg - Die EU schafft die Grundlage für eine deutlich verschärfte Abschiebepolitik. Deutschland und andere EU-Staaten sollen Schutzsuchende künftig auch in Länder bringen dürfen, zu denen die Betroffenen keine Verbindung haben, wie aus einer Einigung von Vertretern der Mitgliedsländer und des Europaparlaments hervorgeht.

 
 