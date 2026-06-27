Kräftige Gewitter drohen Hagelflieger für den Schwarzwald-Baar-Kreis in Bereitschaft

Immer wenn ab dem Frühjahr in den Landkreisen Schwarzwald-Baar und Tuttlingen Unwetter mit Hagel drohen, steigt der Hagelflieger in die Luft. An dieser Stelle informiert unsere Redaktion, sobald die Hagelabwehr Südwest Alarm schlägt, weil es am Himmel kritisch wird.