Jetzt auch die Bundeswehr. Im von den USA angeheizten Konflikt um Grönland schickt Deutschland einen Erkundungstrupp auf die riesige Arktisinsel - als Teil eines größeren Einsatzes.
Berlin - Deutschland wird sich an einer Erkundungsmission auf Grönland beteiligen. Die Bundeswehr werde am Donnerstagmorgen ein Transportflugzeug mit 13 Bundeswehrangehörigen nach Nuuk entsenden, teilte das Verteidigungsministerium in Berlin mit: "Auf Einladung Dänemarks wird sich Deutschland vom 15. bis zum 17. Januar 2026 gemeinsam mit weiteren europäischen Nationen an einer Erkundung in Grönland beteiligen."